Vivo в январе 2021 года презентует флагманский X60 Pro+ на базе Snapdragon 888

Сейчас на рынке с Snapdragon 888 представлен только один смартфон, и это Mi 11 от компании Xiaomi.

Следующим аппаратом на базе самого мобильного чипа станет Vivo X60 Pro+. Его презентация состоится в конце января, и он станет самой дорогой версией новой серии Vivo X60.

Сейчас китайская компания для заказа предлагает только Vivo X60 и Vivo X60 Pro, которые представили несколько дней назад и пока заказы на них принимают только на территории Китая.

Vivo X60 Pro+ уже прошел сертификацию и теперь известны некоторые основные характеристики смартфона.

Так, в аппарате будет установлен экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 888 и врезанная в экран фронтальная камера.

На тыльной стороне будущей новинки установят квадракамеру с основным модулем на 50 Мп.

Информации о других характеристиках Vivo X60 Pro+ пока нет, но она появится в ближайшую неделю.