Vivo в конце месяца покажет ещё один необычный смартфон

Vivo в текущем году представит новый концептуальный смартфон Apex 2020. Его неофициальное изображение уже опубликовал сетевой информатор Ben Geskin.

В прошлом году китайская компания показала Apex 2019. В том устройстве не было кнопок и разъёмов, а в этом году смартфон будет выглядеть более натурально, но в нем будет особая камера.

На тыльной стороне Apex 2020 разместили два модуля, где один имеет разрешение 48 Мп, а второй объектив очень необычный и в нем указано значение зума: 5-7.5x.

Как пишет инсайдер, этот объектив получит новую систему стабилизации.

Фронтальная камера в Apex 2020 будет выдвижная, а сам дисплей в судя по всему окажется так называемым экраном-водопадом. Vivo свой новый концептуальный смартфон покажет на выставке в Барселоне.