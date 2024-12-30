Vivo в 2025 году представит свой складной X Fold5 Pro и конкурента Apple Vision Pro

Компания Vivo анонсировала, что в 2025 году выпустит свой первый складной смартфон на Android под названием X Fold5 Pro, а также гарнитуру расширенной реальности, аналогичную Apple Vision Pro.

В отличие от предыдущих лет, Vivo будет выпускать только одно складное устройство вместо нескольких.

X Fold5 Pro будет прямым преемником X Fold3 Pro и будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite SoC. Ожидается, что он дебютирует в третьем квартале 2025 года, но может уступить лидерство OnePlus Open 2.

Кроме того, Vivo планирует выпустить флагман X200 Ultra, который будет поддерживать создание контента с помощью камер Zeiss и нового сопроцессора. Дебют этих устройств намечен на начало 2025 года.