Vivo со своими смартфонами выходит на российский AliExpress

Vivo в России одна из самых успешных компаний, к тому же по итогам прошлого года китайский производитель вошел в «пятерку» лидеров рынка.

По данным компании Canalys, в 4 квартале прошлого года Vivo увеличила поставки смартфонов на российский рынок на 1190%, а это ей позволило занять 4% рынка.

Теперь Vivo открывает официальный магазин на AliExpress. Запуск площадки сопровождается скидками, а также розыгрышами смартфонов Vivo V17, Y19, Y12.

На российском маркетплейсе будут предлагать модели Vivo V17, Y19, Y12, Y11 и Y91C, а позже появятся новые модели смартфонов и аксессуары.