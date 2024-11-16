Vivo S20 Pro первым в линейке получит перископическую камеру

Китайская компания Vivo готовится представить новую линейку смартфонов серии S20, и в сеть попала информация о топовой модели Vivo S20 Pro. Известный инсайдер Digital Chat Station подтвердил, что этот смартфон станет первым в серии с перископической камерой.

Согласно утечке, Vivo S20 Pro будет оснащён 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1.5K (2800×1260 пикселей) и частотой обновления до 120 Гц, что обеспечит плавное воспроизведение видео и игр. Экран будет иметь четырехсторонний микроизгиб, что добавит стилю и удобству.

Основной особенностью станет система из четырёх камер с разрешением 50 мегапикселей. Фронтальная камера также будет на 50 МП, что делает её одной из самых мощных среди аналогов.

Основной блок включает датчик Sony IMX921 с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный объектив и перископическую камеру с трехкратным оптическим зумом.

В Vivo S20 Pro будет установлен процессор Dimensity 9300+, который обеспечит высокую производительность в играх и ресурсоёмких приложениях. Батарея на 5500 мАч поддерживает быструю зарядку на 90 Вт, что позволяет долго работать без подзарядки.

Базовая версия Vivo S20, вероятно, будет оснащена чипом Snapdragon 7 Gen 3 и батареей на 6500 мАч, а также более простой системой камер с двумя модулями (50 МП и 8 МП) на задней панели.

Ожидается, что Vivo официально представит серию S20 в конце ноября.