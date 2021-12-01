Vivo S12 Pro продемонстрировал дисплей с изогнутыми краями и двойные селфи-камеры

В прошлом месяце два телефона Vivo с V2162A и V2163A были обнаружены на китайских сертификационных сайтах, таких как TENAA и 3C. Предполагается, что эти модели могут дебютировать на домашнем рынке как смартфоны Vivo S12 и Vivo S12 Pro, ориентированные на селфи. Ходят слухи, что серия Vivo S12 дебютирует в декабре. В преддверии запуска на Weibo появился просочившийся рендер телефона, чтобы продемонстрировать его дизайн.

Как было недавно замечено в просочившемся кадре , рендеринг Vivo S12 Pro показывает, что он имеет дисплей с изогнутыми краями, что придает ему превосходный вид. Кажется, он оснащен панелью AMOLED со сканером отпечатков пальцев на экране. В чуть большем вырезе дисплея расположены две фронтальные камеры.

Предполагается, что Vivo S12 Pro имеет 50-мегапиксельную основную селфи-камеру Samsung JN1. Скорее всего, он будет сопровождаться 8-мегапиксельным объективом. На задней панели телефона можно увидеть тройную камеру со светодиодной вспышкой. К сожалению, о деталях его задних камер нет ни слова. Задняя часть корпуса устройства имеет закругленные края.

Ожидается, что устройство поступит с улучшениями в таких отделах, как быстрая зарядка и производительность. Сертификация устройства 3C показала, что оно может поддерживать быструю зарядку до 44 Вт.

Утечка информации, которая появилась в недавнем прошлом, показала, что Vivo S12 будет иметь плоский дисплей и заднюю часть. Он может быть доступен в одном цвете при запуске, тогда как S12 Pro может быть доступен в трех цветах во время первой продажи.