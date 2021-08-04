Китайский производитель смартфонов Vivo, похоже, готовит VivoCard в качестве конкурента Apple Card, следуя аналогичным шагам со стороны конкурентов Apple, Google, Samsung, Huawei и Oppo.

Согласно китайским заявкам на товарные знаки, поданным в конце прошлого месяца DroidMaze, Vivo пытается зарегистрировать товарный знак «VivoCard». Торговая марка зарегистрирована в соответствии с международными классификациями, что означает, что компания надеется использовать торговую марку «VivoCard» за рубежом.

Apple запустила «Apple Card» в 2019 году в качестве кредитной карты, которая связана с Apple Pay и встроена непосредственно в приложение «Кошелек» iPhone. Apple сотрудничает с Goldman Sachs по поводу карты, которая оптимизирована для «Apple Pay», но по-прежнему будет работать как традиционная кредитная карта для всех ваших транзакций. «Apple Card» также предлагает ряд функций, таких как Daily Cash, отслеживание расходов, уведомления о покупках, гравированная титановая физическая карта и многое другое.

После запуска «Apple Card» просочившиеся изображения показали, что Google разрабатывает собственную физическую и виртуальную дебетовую карту в партнерстве с банками в Соединенных Штатах, с возможностью добавления или удаления средств с карты после подключения банковского счета.

В 2020 году Samsung запустила « Samsung Pay Card» на внутреннем рынке Великобритании, где «Apple Card» в настоящее время недоступна, с сопоставимым предложением кэшбэка, мгновенных уведомлений о расходах и интеграции программного обеспечения. Huawei также выпустила «Huawei Card», модель, очень похожую на «Apple Card», с физической и виртуальной картой, кэшбэком и другими льготами.

В прошлом месяце аналогичные заявки на регистрацию товарных знаков в Китае показали, что Oppo стал следующим брендом Android, стремящимся присоединиться к рынку смарт-карт, но новость о том, что Vivo также планирует выйти на рынок смарт-карт, означает, что Apple, вероятно, столкнется как минимум с пятью конкурентами Android для ‌Apple Card‌ в ближайшем будущем.

Учитывая растущее количество вариантов смарт-карт от крупных технологических компаний, вполне вероятно, что VivoCard будет стремиться конкурировать с кэшбэком и интеграцией программного обеспечения, но на этом раннем этапе о новом финансовом продукте компании мало что известно.

Источник — Astera.