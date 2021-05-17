Vivo представит 20 мая новые полностью беспроводные наушники за 125 долларов

Vivo представит 20 мая новые полностью беспроводные наушники за 125 долларов17.05.2021 23:42
Компания Vivo решила выпустить на рынок новую модель наушников, в которой предложат функцию активного шумоподавления.
Такие наушники будут представлены уже 20 мая, а в продажу они поступят по цене 125 долларов. Фотографии новинок с названием TWS 2 уже появились в сети.
На них показали не только наушники, но и зарядный чехол. Судя по снимкам, TWS 2 получили дизайн схожий с AirPods Pro.
Уже известно, что помимо активного шумоподавления в наушниках будет поддержка AptX и AAC, а также SBC.
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