Vivo представила в Турции смартфон V50 Lite (4G) с АКБ на 6500 мАч

Компания Vivo анонсировала новый смартфон V50 Lite (4G) в Турции, который является преемником модели V40 Lite (4G). Устройство оснащено 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1800 нит. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя.

V50 Lite (4G) работает на процессоре Snapdragon 685 и предлагает 8 ГБ оперативной памяти, дополненные 8 ГБ виртуальной памяти, а также 256 ГБ встроенного хранилища. Одной из ключевых особенностей является аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Смартфон также оснащен двумя динамиками и сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран.

Основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX882 и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива, дополненного кольцевой светодиодной вспышкой Aura Light. Устройство работает на Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15.

Несмотря на большой аккумулятор, смартфон имеет тонкий корпус толщиной всего 7,79 мм и весит 196 граммов. Он защищён от влаги и пыли по стандарту IP65 и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, что обеспечивает высокую устойчивость к падениям.

Vivo V50 Lite (4G) доступен в единственной конфигурации 8+256 ГБ по цене 19 999 турецких лир (примерно $520) и предлагается в черном и золотом цветах.