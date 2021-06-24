Vivo представила в РФ среднебюджетные смартфоны Vivo V21 и V21е

Компания Vivo начнет продажи на российском рынке смартфонов линейки Vivo V21, которые она представила в стране официально.

Vivo представила в России новые смартфоны Vivo V21 и V21е. Они станут доступны для покупки с 1 июля, но стоимость их пока не объявлена.

Модели, как сообщили в компании, будут относиться к категории среднебюджетных. Новые модели отличаются процессорами и камерами.

Так, в Vivo V21 установлен Snapdragon 720G, тогда как более доступный вариант оснащен Dimensity 800U. Фронтальная камера в аппаратах разрешением 44 Мп, но у младшего смартфона нет оптической стабилизации и двойной вспышки.

Основная камера в моделях имеет разрешение 64 Мп. Что касается других характеристик, то в смартфонах установлен 6,44-дюймовый дисплей AMOLED с частотой обновления 90 Гц.

Под экраном располагается сканер отпечатков пальцев. За автономную работу устройств будет отвечать батарея на 4 000 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки.