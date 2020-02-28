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Vivo представила уникальный смартфон APEX 2020

28.02.2020 17:09

Vivo планировала провести презентацию своего концептуального смартфона на выставке в Барселоне, но ее отменили, поэтому показ аппарата был проведен в Сети.
Из-за отмены выставки Mobile World Congress производители смартфонов вынуждены проводить онлайн-презентации, так поступила и китайская компания Vivo.

Свой новый концепт смартфона она назвала Apex. Этот аппарат пока никто не видел вживую, поэтому придется верить тому, что озвучила компания.

Заявлено, что концептуальный смартфон Vivo Apex получил 6,45-дюймовый дисплей с загнутыми краями на 120 градусов, а это даже больше чем у Vivo Nex 3.

В смартфоне применили виртуальные кнопки, и отказались от портов и отверстий.

По задумке, фронтальная камера в смартфоне расположена под экраном и ее разрешение составляет 16 Мп, а также за матрицей расположены и другие датчики.

Ранее сообщалось, что технология размещения камеры под экраном требует серьезных доработок, и пока ее не планируют применять в серийных устройствах.

В смартфоне на тыльной стороне установлен телеобъектив с изменяемым фокусным расстоянием. Такое решение пока никто не использует, поэтому неизвестно как оно работать на практике.

Разработчики отметили, что телеобъектив может менять фокусное расстояние между 5- и 7,5-кратным увеличением, а сама конструкция объектива перископная.

Вторая 48 Мп камера получила инновационную систему стабилизации, которая в несколько раз превосходит оптической стабилизацию.

Под «капотом» концепта установили процессор Snapdragon 865 и 5G модем, памяти в смартфоне 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной.

Заряжать смартфон можно через 60 Вт зарядку. Стоит отметить, что Vivo Apex является смартфоном для демонстрации возможностей компании.

Сам аппарат в продаже не появится, а вот технологии, которые в нем применили в дальнейшим будут реализованы в серийных аппаратах Vivo.

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