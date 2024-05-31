Vivo представила свой флагман Vivo S19 Pro

Презентация устройства флагманского уровня состоялась в Китае.

Экран смартфона vivo S19 Pro является изогнутым OLED-дисплеем размером 6,78 дюймов. Его разрешение составляет 2800х1260 пикселей, а поддержка 10-битной глубины цвета и частота обновления 120 Гц обеспечивают отличное качество изображения.

Экран также имеет пиковую яркость до 4500 нит и высокую частоту ШИМ в 2160 Гц. Благодаря защите стеклом Diamond Shield, экран дополнительно защищен от повреждений.

В качестве аппаратной платформы в vivo S19 Pro используется флагманский процессор MediaTek Dimensity 9200+, который работает с 8 до 16 ГБ оперативной памяти.

Устройство также оснащено большой испарительной камерой для эффективного охлаждения. Аккумулятор емкостью 5500 мАч обеспечивает долгое время автономной работы и поддерживает быструю 80-ваттную зарядку.

Основная камера смартфона имеет разрешение 50 мегапикселей и оснащена сенсором Sony IMX921 с оптической стабилизацией изображения.

Кроме того, в наличии телекамера на 50 Мп (IMX816) с 2-кратным оптическим приближением и ультраширокоугольная камера на 8 Мп (OV08D10). Встроенный в экран селфи-модуль имеет разрешение 50 Мп (S5KJN1).

Корпус устройства соответствует стандартам защиты от воды и пыли IP68/IP69. Смартфон также оснащен NFC, ИК-портом, стереодинамиками и поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

vivo S19 Pro предлагает несколько вариантов моделей с различным объемом оперативной и встроенной памяти по цене от 455 до 552 долларов или от 41 000 до 50 000 рублей.