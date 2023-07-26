Vivo представила смартфон Y27 с Helio G85 и 6 ГБ оперативной памяти

Vivo Y27 относится к смартфонам среднего уровня, он получил 6 ГБ оперативной памяти и поддержку быстрой зарядки.

Компания Vivo представила свой новый аппарат под названием Vivo Y27. Этот смартфон в Китае будет предлагаться по цене 155 долларов.

Сам смартфон получил яркую внешность и большой 6,64-дюймовый IPS-экран с разрешением 2388х1080 пикселей. На задней панели разместили двойную камеру с датчиками на 50 Мп и 2 Мп. Фронтальный модуль установлен на 8 Мп.



Питание гаджета осуществляется за счет встроенного аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. В основе гаджета лежит процессор Helio G85 от компании MediaTek, его дополнили 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.