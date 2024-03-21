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Vivo представила смартфон Vivo T3 с Dimensity 7200 по цене 22,2 тыс. рублей

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Основой vivo T3 стал чипсет MediaTek Dimensity 7200. В тестах AnTuTu этот процессор набирает примерно 700-800 тысяч баллов.

Vivo представила смартфон Vivo T3 с Dimensity 7200 по цене 22,2 тыс. рублей

Камера и аккумулятор vivo T3 соответствуют стандартным характеристикам смартфонов среднего класса. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882, а фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и расположена в центральной части верхней части смартфона.

Технические характеристики vivo T3 включают 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц.

Vivo представила смартфон Vivo T3 с Dimensity 7200 по цене 22,2 тыс. рублей

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Операционная система — Android 14 с пользовательской оболочкой Funtouch OS 14. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной памяти доступно 128 или 256 ГБ.

Помимо этого в новинке заявлено наличие порта USB-C и слота для карты памяти MicroSD с поддержкой до 1 ТБ. Сканер отпечатков пальцев интегрирован под экраном.

Vivo T3 доступен в черном и голубом цветах по цене от 240 долларов, а этого около 22 200 руб.

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