Vivo представила смартфон-хамелеон Vivo V23 Pro с двойной селфи-камерой

Компания Vivo создала и готовит к выходу на рынок необычные смартфоны V23 и V23 Pro, которые будут отличаться процессорами.

Говоря об особенностях аппаратов, стоит отметить версию устройства Sunshine Gold, которая изменит цвет под воздействием солнечных лучей.

После 30 секунд нахождения под солнечным светом цвет корпуса станет сине-зеленым, а в помещении и в тени он будет золотым.

Чтобы сделать такое, компании потребовалось два года. Новым в аппаратах станет и двойная камера для селфи, расположенная в «вырезе-челке» в дисплее.

Камера оснащена модулями на 50 и 8 Мп, а на задней панели V23 Pro будет камера с главным модулем на 108 Мп, тогда как младшая модель получила основную камеру на 64 Мп.

Помогать главным модулям будут сверхширокоугольный объектив 8 Мп и датчик для макросъемки 2 Мп. V23 и V23 Pro это устройства с 6,56- и 6,44-дюймовыми экранами, причем первый имеет изогнутые края.

В Vivo V23 Pro установили процессор Dimensity 1200, а в V23 будет Dimensity 920. Что касается стоимости, что смартфоны линейки будут предлагать в Индии по цене от 400 до 590 долларов.