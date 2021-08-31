Vivo представила серию X70 с оригинальными стеклянными объективами камеры Zeiss

Vivo уже подтвердила, что 9 сентября в Китае компания запустит свои флагманские смартфоны следующего поколения в линейке Vivo X70. В преддверии запуска компания анонсировала ключевые особенности устройств с помощью плакатов.

Бренд поделился новым тизерным постером, который показывает, что смартфоны серии Vivo X70 будут оснащены оптическими линзами Zeiss. Менеджер по продукту Vivo указывает, что линейка X70 может стать первым телефоном, который действительно использует оригинальные стеклянные линзы Zeiss.

Для тех, кто не знает, Zeiss в прошлом году заключила партнерское соглашение с китайским производителем смартфонов Vivo и выпустила телефоны серии Vivo X60. Теперь подтверждено, что модели-преемники также будут оснащены той же технологией камеры.

Уже было подтверждено, что смартфоны серии Vivo X70 будут поставляться с процессором видеосигнала (ISP) собственной разработки Vivo V1, который еще не был официально запущен, но, как ожидается, будет анонсирован на том же мероприятии по запуску.

Vivo X70 и X70 Pro будут иметь 6,56-дюймовый дисплей с разрешением экрана Full HD + и частотой обновления 120 Гц. Под капотом стандартная модель будет работать на SoC MediaTek Dimensity 1200, а модель Pro будет оснащаться чипсетом Exynos 1080.

Телефон будет оснащен тройной камерой на задней панели, состоящей из 40-мегапиксельной основной камеры и двух 12-мегапиксельных и 13-мегапиксельных датчиков. Модель Pro заменит 40-мегапиксельный сенсор на 50-мегапиксельный объектив.

Оба смартфона будут питаться от аккумулятора емкостью 4400 мАч и будут поддерживать технологию быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт. Устройства будут представлены в трех цветовых вариантах — черном, белом и Aurora.

С другой стороны, Vivo X70 Pro + будет иметь 6,78-дюймовый дисплей 2K с частотой обновления LTP 120 Гц. Он будет работать на Qualcomm Snapdragon 888 Plus SoC, который является текущим флагманским чипсетом.

На этом будет четыре сенсора камеры — 50-мегапиксельный основной сенсор Samsung GN1, а также 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX598, 12-мегапиксельная камера и 8-мегапиксельная камера перископа с 5-кратным оптическим зумом. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт и поддержкой беспроводной зарядки 50 Вт.

Источник — Astera.