Vivo представила новый складной смартфон Vivo X Flip с процессором Snapdragon 8 Gen 1

Vivo представила два раскладных смартфона, один из которых компактный с небольшим внешним дисплеем и с гибким внутренним диагональю 6,74 дюйма.

На презентации помимо флагманского X Fold2 был показан Vivo X Flip на базе процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1. В этом аппарате установлен внешний 3-дюймовый экран, на котором отображается важная информация, также его можно использовать для видеоискателя, если делать селфи на основную камеру.

Внутренний гибкий дисплей производства китайской компании BOE получил диагональ 6,74 дюйма и разрешение 2520х1080 пикселей. Частота обновления большого экрана оставляет 120 Гц, а частота регулировки ШИМ 1920 Гц.

На внешней стороне компактной «раскладушки» находится 50 Мп сенсор IMX866V с оптической стабилизацией, второй датчик 12 Мп Sony IMX663 совмещенный со сверхширокоугольным объективом. Фронтальная камера в новинке на 32 Мп.



Питание устройству обеспечивает аккумулятор на 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 44 Вт. Vivo X Flip будет предлагаться в конфигурациях 12/256 ГБ и 12/512 ГБ по цене 875 и 975 долларов соответственно.