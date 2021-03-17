Vivo представила новый игровой смартфон с супербыстрым сенсором

Компания Vivo показала новый игровой смартфон – iQOO Neo5. Новинка имеет ряд особенностей, среди которых «начинка».

В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 870 в связке с графикой Adreno 650.

Они работают при помощи 8 или 12 Гб оперативной памяти и 128 или 256 Гб флэш памяти.

Но «фишка» смартфона оказалась в его дисплее, при диагонали 6.67 дюйма пользователь получает разрешение FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и при скорости реакции сенсора 1 000 Гц.

Кроме того, дисплей основан на OLED матрице с сертификацией HDR10+.

Так как девайс рассчитан на геймеров, то Vivo поставили не самые лучшие камеры для сегмента iQOO Neo5.

Основная камера в устройстве на 48 мп и фронтальная на 16 мп. Смартфон можно будет купить после 22 марта за рекомендуемые 385 долларов или 28 900 рублей.