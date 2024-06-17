Vivo представила новейший смартфон Vivo V40 по цене от 57 тыс. рублей

Vivo V40 представляет собой новый смартфон, который присоединяется к семейству устройств Vivo.

Смартфон оснащен стеклянной задней крышкой и изогнутым по бокам дисплеем типа AMOLED диагональю 6,78 дюйма. Разрешение экрана составляет 2800×1260 пикселей, а частота обновления достигает 120 Гц. Максимальная яркость экрана составляет до 4500 нит, а точность цветопередачи охватывает 100% гаммы DCI-P3 и 105% NTSC.

Все камеры Vivo V40 имеют разрешение 50 Мп. Это включает основную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS) и диафрагмой f/1.88, ультраширокоугольную камеру с диафрагмой f/2.0 и углом обзора 119°, а также фронтальную камеру с автофокусом и диафрагмой f/2.0. Кроме того, встроена фирменная портретная подсветка «Аура» с возможностью выбора цветовой температуры.

С помощью режима ZEISS Multifocal Portrait пользователь может быстро переключаться между основными фокусными расстояниями: 24 мм, 35 мм и 50 мм (цифровой зум).

Аппаратная платформа vivo V40 включает процессор Snapdragon 7 Gen 3, 8/12 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 256 или 512 ГБ.

Для обеспечения автономной работы устройства используется аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт (блок питания в комплекте не поставляется). Толщина корпуса смартфона составляет 7,58 мм, а его вес составляет 190 грамм.

Среди других характеристик Vivo V40 можно отметить защиту корпуса по стандарту IP68 и поддержку eSIM. В Европе цена на модель Vivo V40 начинается от €599 (57 тыс. рублей) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.