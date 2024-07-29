Vivo представила дешевый смартфон Vivo Y18i стоимостью 8 200 рублей

Vivo представила на индийском рынке еще один смартфон из серии Y — Vivo Y18i.

Технические характеристики устройства представляют собой ожидаемое сочетание для своего ценового сегмента.

Смартфон оснащен 6,56-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+ и пиковой яркостью 528 нит.

Приятным дополнением является частота обновления 90 Гц, обеспечивающая более плавную работу по сравнению с обычными дисплеями с частотой 60 Гц.

Vivo Y18i работает на процессоре Unisoc T612. Устройство оснащено 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения за счет слота для карт microSD.

Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 14 с надстройкой FuntouchOS 14 от Vivo.

Y18i оснащен двойной основной камерой на задней панели, состоящей из 13-мегапиксельного основного сенсора и вспомогательной камеры. Для селфи предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера, размещенная в вырезе дисплея.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч. Корпус смартфона относительно тонкий и легкий, с размерами 163,63 x 75,58 x 8,39 мм и весом 185 г.

Среди необходимых функций подключения присутствуют Bluetooth 5.1, Wi-Fi, слот для карт microSD и порт USB 2.0. Vivo Y18i также обладает степенью защиты IP54, обеспечивающей определенный уровень защиты от пыли и воды.

В Индии модель Vivo Y18i с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти доступна по цене 7999 рупий или 8200 рублей. Устройство представлено в двух цветовых вариантах: Gem Green и Space Black.