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Vivo представил доступные камерофоны Vivo V40 и V40 Pro

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Производитель Vivo представил свои новые смартфоны — V40 и V40 Pro, которые предлагают хорошие функции фотосъемки по доступным ценам.

Vivo представил доступные камерофоны Vivo V40 и V40 Pro

Оба устройства оснащены технологией фотосъемки Zeiss и множеством обновлений камер.

Vivo V40 и V40 Pro имеют общий дизайн и 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2800 x 1260 пикселей. Яркость экрана достигает 4500 нит в определенных условиях.

Vivo представил доступные камерофоны Vivo V40 и V40 Pro

Камеры

На передней панели находится 50-мегапиксельный датчик Samsung, который поддерживает 4K-видео. Основная камера на задней стороне оснащена 50-мегапиксельным датчиком Sony, а версия Pro дополнена телеобъективом.

  • Основная камера: 50 МП с объективом f/1.9.
  • Сверхширокоугольная камера: 50 МП с полем зрения 119 градусов.
  • Телефото-камера (только для версии Pro): 50 МП, оптимизированная для портретной съемки и имитации стилей боке от Zeiss.

Vivo представил доступные камерофоны Vivo V40 и V40 Pro

Оба устройства также имеют функцию Aura Light для улучшения освещения при съемке портретов.

V40 работает на чипе Snapdragon 7 Gen 3, в то время как V40 Pro обновлен до Dimensity 9200+. Оба смартфона имеют большую батарею емкостью 5500 мАч.

Смартфоны были анонсированы в Индии: V40 стоит от 39 999 рупий (около 41 тыс. рублей), а V40 Pro — 54 999 рупий (56 тыс. рублей).

Vivo представил доступные камерофоны Vivo V40 и V40 Pro Vivo представил доступные камерофоны Vivo V40 и V40 Pro

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