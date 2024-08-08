Vivo представил доступные камерофоны Vivo V40 и V40 Pro

Производитель Vivo представил свои новые смартфоны — V40 и V40 Pro, которые предлагают хорошие функции фотосъемки по доступным ценам.

Оба устройства оснащены технологией фотосъемки Zeiss и множеством обновлений камер.

Vivo V40 и V40 Pro имеют общий дизайн и 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2800 x 1260 пикселей. Яркость экрана достигает 4500 нит в определенных условиях.

Камеры

На передней панели находится 50-мегапиксельный датчик Samsung, который поддерживает 4K-видео. Основная камера на задней стороне оснащена 50-мегапиксельным датчиком Sony, а версия Pro дополнена телеобъективом.

Основная камера : 50 МП с объективом f/1.9.

: 50 МП с объективом f/1.9. Сверхширокоугольная камера : 50 МП с полем зрения 119 градусов.

: 50 МП с полем зрения 119 градусов. Телефото-камера (только для версии Pro): 50 МП, оптимизированная для портретной съемки и имитации стилей боке от Zeiss.

Оба устройства также имеют функцию Aura Light для улучшения освещения при съемке портретов.

V40 работает на чипе Snapdragon 7 Gen 3, в то время как V40 Pro обновлен до Dimensity 9200+. Оба смартфона имеют большую батарею емкостью 5500 мАч.

Смартфоны были анонсированы в Индии: V40 стоит от 39 999 рупий (около 41 тыс. рублей), а V40 Pro — 54 999 рупий (56 тыс. рублей).