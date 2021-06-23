Vivo подтверждает выход на рынок новых планшетов

Vivo подтвердила, что компания выйдет на рынок планшетов, говорится в новом отчете Tencent. Также добавлено, что первый продукт бренда будет запущен в четвертом квартале этого года.

Примечательно, что Vivo и его суббренд iQOO, как сообщалось, выпустили планшеты и ноутбуки в прошлом году после того, как компании зарегистрировали торговые марки, такие как Vivo Pad, iQOO Pad, iQOO Book и NEX Book.

Недавно Vivo зарегистрировала торговую марку Vivo Pad в Европе, и название продукта также появилось в базе данных Ведомства интеллектуальной собственности Европейского Союза. Ранее также просочился дизайн грядущего планшета от Vivo.

На просочившиеся изображения демонстрируют , что устройство будет поставляться с полноэкранным дисплеем без каких-либо вырезов сверху на передней панели камеры. Однако на устройстве нет фронтальной камеры, что маловероятно. Итак, еще неизвестно, где будет размещена камера.

На задней панели, похоже, будет установка с двумя камерами со светодиодной вспышкой, а все датчики будут размещены внутри модуля камеры прямоугольной формы. Слева расположены качельки регулировки громкости, а справа — кнопка включения.

После запуска Vivo станет одним из немногих китайских производителей смартфонов, которые вышли на рынок планшетов, присоединившись к списку Xiaomi и Huawei. Сообщается, что помимо Vivo, iQOO и Realme, OPPO также планирует вскоре вывести на рынок свой планшет.

Источник — Astera.