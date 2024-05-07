Vivo Pad 3 может стать первым планшетом с процессором Snapdragon 8s Gen 3

Vivo готовится к представлению нового планшета, который может стать первым в мире устройством, оснащенным чипсетом Snapdragon 8s Gen 3.

В прошлом месяце компания порадовала поклонников, представив Vivo Pad 3 Pro с чипсетом Dimensity 9300. Однако, по последним утечкам, ожидается, что Vivo также представит стандартную версию планшета, известную как Vivo Pad 3.

Недавно в Китае компания получила одобрение от управления 3C на выпуск планшета с номером модели PA2455, который, как предполагается, является стандартной версией Vivo Pad 3.

В утечке от известного инсайдера Digital Chat Station упоминается, что устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8s Gen 3.

Данный чипсет является уменьшенной версией Snapdragon 8 Gen 3, который успешно применяется во многих флагманских смартфонах на базе операционной системы Android.

Предположительно планшет будет оснащен ЖК-панелью, а также получит поддержку быстрой зарядки мощностью 44 Вт и до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища.

Вероятно, Vivo Pad 3 будет иметь схожий дизайн с предыдущей моделью Pad 2, которая была представлена в апреле прошлого года. Pad 2 имеет 12,1-дюймовую ЖК-панель с разрешением 2,8K и частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает яркое и плавное отображение контента.

Также ожидается, что Pad 3 будет иметь фронтальную камеру с разрешением 8 Мп и заднюю камеру с разрешением 13 Мп и двумя датчиками.

Аккумулятор емкостью 10 000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт позволит долго пользоваться устройством без необходимости частой подзарядки.

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