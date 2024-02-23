Vivo официально объявила цены на смартфон Y100t и начала его продажи

Компания Vivo представила смартфон Vivo Y100t на прошлой неделе. Несмотря на то, что телефон был доступен для предзаказа с момента его официального анонса, его цена не была подтверждена до сегодняшнего дня. Теперь Y100t поступил в продажу и его стоимость больше не является секретом. Так, новинка вышла на рынок по стартовой цене 1499 юаней (~ $208).

Vivo Y100t был представлен в трех вариантах для китайского рынка: 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища, 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ хранилища.

Цены на эти варианты составляют соответственно 1499 юаней (~ $210), 1699 юаней (~ $236) и 1899 юаней (~ $260). Он доступен в трех цветах: Moon Shadow Black, Snowy White и Mountain Green.

Напомним, Vivo Y100t получил 6,64-дюймовую IPS ЖК-панель с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Он оснащен процессором Dimensity 8200, 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 8 ГБ виртуальной оперативной памяти и 256 ГБ / 512 ГБ хранилища UFS 3.1. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает автономность устройства и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

На передней панели Y100t расположена 16-мегапиксельная селфи-камера. Задняя камера укомплектована 64-мегапиксельной основной камерой с поддержкой OIS, 2-мегапиксельным датчиком глубины и светодиодной вспышкой.

Устройство работает на базе Origin OS 3, основанной на Android 13. Оно также поддерживает функции, такие как две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, ИК-бластер, порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев.

Y100t является улучшенной версией iQOO Z8x, которая была представлена в Китае в прошлом году. Возможно, что Y100t будет переименован в Vivo Y100t GT на международных рынках.