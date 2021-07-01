Vivo начала в РФ продажи смартфонов Vivo V21 и Vivo V21e от 25 990 рублей

Новые смартфоны были представлены в прошлом месяце, а теперь новинки поступили в продажу официально.

Младшая модель в линейке получила ценник 25 990 рублей, тогда как старшая версия оценена в 36 990 рублей. Эти смартфоны между собой отличаются камерой.

Так, в Vivo V21 фронтальная камера имеет разрешение 44 Мп и оптическую стабилизацию, при этом стабилизации в младшей версии нет.

Также в аппаратах установлены разные процессоры. В Vivo V21 установлен Snapdragon 720G, тогда как более доступный вариант оснащен Dimensity 800U.

Основная камера в моделях имеет разрешение 64 Мп. Что касается других характеристик, то в смартфонах установлен 6,44-дюймовый дисплей AMOLED с частотой обновления 90 Гц.

Под экраном располагается сканер отпечатков пальцев. За автономную работу устройств будет отвечать батарея на 4 000 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки.