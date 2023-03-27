Vivo начала продажи в России новых смартфонов Vivo V27 и Vivo V27e

Новые смартфоны уже доступны для покупки на российском рынке по цене от 26 тыс. рублей.

В продаже появились устройства Vivo V27 и Vivo V27e, где последний является бюджетным вариантом модели. Vivo V27 отличается необычной задней крышкой, которая может менять цвет при попадании солнечных лучей, а еще в ней есть кольцевая вспышка «Аура» с автоопределением темных сцен. Этот смартфон предлагают в черном и синем цвете.

В нем установлен AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма, процессор Dimensity 7200v, батарея на 4 600 мАч, а также основная камера с модулями на 50, 8 и 2 Мп и фронтальная камера разрешением 50 Мп.

Бюджетная версия получила 6,62-дюймовый экран, процессор MediaTek Helio G99, АКБ на 4 600 мАч, а основная камера имеет датчики на 64, 2 и 2 Мп, тогда как селфи-камера получила модуль на 32 Мп.

Эта модель доступна для покупки в черном и зеленом цветах. Оба смартфона получили гибридный слот для SIM-карт, Bluetooth 5.2, NFC и защита от пыли и брызг IP54.

Что касается цен, то Vivo V27e (8+128 ГБ) оценили в 25 999 рублей, Vivo V27e (8+256 ГБ) в 29 999 рублей, а Vivo V27 (8+256 ГБ) и Vivo V27 (12+256 ГБ) в 39 999 и 41 999 рублей соответственно.