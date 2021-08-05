Vivo, по-видимому, является последним брендом Android, который планирует выйти в финансовый сегмент и составить конкуренцию Apple Card. Новая заявка на регистрацию товарного знака предполагает, что компания работает над собственной картой, получившей название VivoCard.

Согласно отчету DroidMaze, китайский производитель смартфонов только что попытался зарегистрировать товарный знак VivoCard. Этот товарный знак зарегистрирован в соответствии с международными классификациями, что означает, что бренд, скорее всего, запустит VivoCard и за пределами своей родной страны, Китая. Еще в 2019 году гигант из Купертино запустил свою Apple Card в качестве кредитной карты, которая была связана с Apple Pay. Теперь Vivo может стать последним поставщиком Android, запустившим услугу, аналогичную Apple.

Сообщается, что в последнее время другие бренды Android, такие как Google, работают над собственными версиями Apple Card. Примечательно, что в Великобритании уже доступна карта Samsung Pay Card, а также выпущена карта Huawei. Недавно сообщалось о том, что Oppo, возможно, работает над картой Oppo, после того, как всплыла информация о регистрации товарного знака. Так что неудивительно, если Vivo также выпустит свою собственную карту.

Источник — Astera.