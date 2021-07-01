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Vivo может представить модульный смартфон с камерой-дроном Air Pix

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Смартфон от китайского производителя пока существует только на бумаге, и возможно есть и рабочие прототипы, но о них ничего неизвестно.
Vivo оформила патент на новый смартфон со съемной камерой-квадрокоптером.

Такое решение в смартфонах применяется впервые, и возможно Vivo рискнет и выпустит такую модель для экстремалов.

Съёмный квадрокоптер с камерой получил четыре пропеллера и несколько датчиков для устранения от препятствий в воздухе.

В патенте указано, что в компактном квадрокоптере установлено две камеры, одна из которых будет записывать видео, а вот для чего нужна вторая пока неизвестно.

Управлять устройством можно будет со смартфона.

Vivo
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