Смартфон от китайского производителя пока существует только на бумаге, и возможно есть и рабочие прототипы, но о них ничего неизвестно.

Vivo оформила патент на новый смартфон со съемной камерой-квадрокоптером.

Такое решение в смартфонах применяется впервые, и возможно Vivo рискнет и выпустит такую модель для экстремалов.

Съёмный квадрокоптер с камерой получил четыре пропеллера и несколько датчиков для устранения от препятствий в воздухе.

В патенте указано, что в компактном квадрокоптере установлено две камеры, одна из которых будет записывать видео, а вот для чего нужна вторая пока неизвестно.

Управлять устройством можно будет со смартфона.