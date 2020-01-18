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Vivo iQOO 5G и Vivo NEX 3 5G получат 55-ватную зарядку

18.01.2020 20:07

Обе модели смартфонов будут представлены в этом году.
Появившийся в базе данных TENAA смартфон Vivo NEX 3 5G будет работать на процессоре Snapdragon 865 и для него предложат 55-ватную зарядку против 44-ватной.

По сути этот аппарат будет обновленной версией актуального смартфона, у которого будет двухрежимная поддержка сетей пятого поколения (NSA и SA).

Остальные характеристики смартфона с экраном-водопадом останутся прежними. Его презентация ожидается в феврале или марте 2020 года.

Что касается модели Vivo iQOO 5G, то в ней будет реализована технология FlashCharge 2.0, представляющая собой быструю 55-ватную зарядку.

Также Vivo iQOO 5G будет оснащен процессором Snapdragon 865, оперативной памятью до 16 ГБ, тогда как встроенной предложат до 512 ГБ. Еще смартфону приписывают флагманскую камеру. Его презентация состоится весной.

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