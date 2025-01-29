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Vivo готовится к запуску нового смартфона Vivo V50

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Новый смартфон Vivo V50 предложит обновлённый аккумулятор и улучшенную зарядку. Однако цвета V50 могут отличаться от модели, представленной на китайском рынке.

Vivo готовится к запуску нового смартфона Vivo V50

Смартфоны серии V от Vivo, благодаря сотрудничеству с Zeiss, становятся более доступными. Сертификация NBTC в Таиланде уже пройдена, что указывает на скорый мировой дебют модели V2427 под названием V50.

Ожидается, что V50 будет оснащён процессором Snapdragon 7 Gen 3 и 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 5000 нит. Батарея может иметь ёмкость 6500 мАч, что на 1000 мАч больше, чем у предыдущей модели V40.

Согласно утечкам, V50 будет иметь 50+8-мегапиксельную камеру, а также три цветовых варианта: «Глубокий синий», мерцающий белый и серый. Однако дата выпуска устройства пока не раскрыта.

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