Vivo для глобального рынка выпустит смартфон среднего уровня под названием Vivo V30 Pro

Vivo готовится к глобальному запуску нового смартфона среднего уровня под названием Vivo V30 Pro.

По слухам модель является переименованной версией Vivo S18 Pro, который был запущен в Китае в конце прошлого года. Устройство уже получило несколько сертификаций, включая Bluetooth SIG и GSMA IMEI, и теперь оно появилось в Geekbench.

На Geekbench Vivo V30 Pro засветился под кодовым названием V2319, аппарат получил процессор Dimensity 8200 с пиковой тактовой частотой 3,10 ГГц, и 12 ГБ оперативной памяти. Работает будущая новинка под управлением операционной системы Android 14.

Что касается результатов тестов, то устройство набирает 1045 баллов в одноядерном тесте и 3637 баллов в многоядерном тесте.

Все технические характеристики Vivo V30 Pro пока не раскрываются, предположительно они будут повторять Vivo S18 Pro, который предлагается с 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ, в сочетании с накопителем UFS 3.1 на 256 ГБ или 512 ГБ.

Основная камера смартфона оснащена сенсором Sony IMX920 на 50 Мп, широкоугольным датчиком Samsung JN1 на 50 Мп и портретной камерой на 12 Мп с оптическим зумом. Фронтальный модуль обладает датчиком изображения на 50 Мп.

Источник: gizmochina