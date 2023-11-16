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Vivo анонсировала смартфон Y100i 5G с 12 ГБ ОЗУ за 300 долларов

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Компания vivo выпустила интересный и необычный смартфон под названием vivo Y100i 5G. Это бюджетная модель, но она предлагает большой объем оперативной и постоянной памяти, что обычно характерно для устройств премиум-класса. Стоимость устройства составляет менее 300 долларов.

vivo Y100i 5G оснащен 6,64-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри смартфона находится процессор Dimensity 6020. Он также имеет впечатляющие 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Аккумулятор смартфона имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. В области фотографии vivo Y100i 5G оснащен основной камерой 50 Мп, вспомогательной камерой 2 Мп и фронтальной камерой 8 Мп. Устройство работает на операционной системе Android 13.

Vivo анонсировала смартфон Y100i 5G с 12 ГБ ОЗУ за 300 долларов

Задняя панель смартфона выполнена из стекла и имеет стандартную защиту от воды и пыли IP54. Боковые грани укомплектованы сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, слотом для двух SIM-карт, разъемом 3,5 мм, микрофонами и портом USB-C. Толщина устройства составляет всего 7,98 мм, а весит оно 190 грамм. Смартфон доступен в голубом и розовом цветах.

Продажи vivo Y100i 5G начнутся в Китае 28 ноября по цене 1599 юаней (около 19 900 рублей). Хотя компания vivo официально представлена в России и выпускает большинство своих устройств на российском рынке, пока неясно, будет ли Y100i 5G доступен в России.

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