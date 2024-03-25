Vivo анонсировала дебют самого мощного планшета на базе Android с АКБ на 11 500 мАч

На этой неделе компания Vivo представит новейший флагманский планшет Vivo Pad3 Pro вместе со складными смартфонами Vivo X Fold3. Ранее был показан дизайн планшета, а теперь компания рассекретила подробности его технических характеристик.

Подобно флагманскому смартфону Vivo X100 Pro, новый Pad3 Pro будет построен на базе процессора MediaTek Dimensity 9300. В тизере сообщается, что планшет набирает впечатляющие 2,13 миллиона баллов в тесте AnTuTu.

Согласно этому бенчмарку, данный чипсет является на данный момент самым мощным среди устройств на операционной системе Android.

Остальные характеристики Vivo Pad3 Pro также обещают быть впечатляющими: 13-дюймовый IPS-экран с разрешением 3096х2064 пикселей и частотой обновления 144 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти, вместительный накопитель объемом до 512 ГБ, а также аккумулятор емкостью 11 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 ватт.

Одной из особенностей планшета также станет мощная аудиосистема с восемью динамиками.

Официальная презентация новинок запланирована на 26 марта.