Vivo 1 марта представит новую расцветку смартфона Vivo S18

В конце прошлого года в Китае состоялся показ серии смартфонов Vivo S18, она получила три моделт: Vivo S18, Vivo S18 Pro и Vivo S18e.

Оба варианта, как базовый, так и Pro, имеют одинаковый дизайн и цвета, в отличие от версии «е». Теперь, спустя два месяца после их запуска, компания собирается представить новый цвет для базовой версии.

Согласно информации из китайского медиа-издания Whylab, новый цветовой вариант для Vivo S18 будет официально называться «Аметистово-фиолетовый». Издание даже опубликовало тизер-постер для этого оттенка, который подтверждает его запуск 1 марта.

На картинке видно, что в отличие от оригинальных трех цветов модели с задней панелью из стекла, этот будет иметь отделку из кожи. Кожа будет украшена трехмерным узором в форме алмаза, подобно дизайну смартфона Vivo X Flip.

Изображение также указывает, что устройство будет поставляться с 16 ГБ оперативной памяти. Это означает, что новый цветовой вариант, скорее всего, будет доступен только в конфигурации памяти 16 ГБ + 512 ГБ, которая продается по цене 2999 юаней (38 400 рублей).

Напомним Vivo S18, оснащен изогнутым 6,78-дюймовым OLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, двойной основной камерой на задней панели с датчиками на 50 и 8 Мп, аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.