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Вице-президент Сбера анонсировал «ИИ-страховщика»

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Сбер анонсировал разработку искусственного интеллекта, который может изменить страховую индустрию.

Новый «ИИ-страховщик» будет доступен в приложении «Сбербанк Онлайн» и сможет заменить традиционных страховых агентов, если это будет удобно клиентам.

Как пишет Агентство страховых новостей, на пресс-конференции старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский рассказал о планах модернизировать страхование, сделав его более современным и технологичным.

ИИ будет использовать большие объемы данных для предложений, основанных на индивидуальных рисках, например, учитывая стиль вождения клиента.

Вестеровский подчеркнул, что ИИ будет действовать как цифровой страховой партнёр и способен значительно изменить рынок. Он отметил, что Сбер будет предлагать как онлайн-сервисы, так и возможность общения с живыми агентами, чтобы удовлетворить разные потребности клиентов.

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