Вице-президент AMD рассказал о заказе в 1,2 млн графических чипов для суперкомпьютера

Портал The Next Platform провел интервью с Форрестом Норродом, исполнительным вице-президентом AMD и генеральным директором Datacenter Solutions Group.

В ходе интервью они обсудили ситуацию на рынке центральных и графических процессоров для центров обработки данных. Представитель AMD сообщил, что в настоящее время наблюдается огромный спрос на вычислительную мощь.

Норрод рассказал, что к ним обратился неизвестный заказчик с запросом на 1,2 миллиона графических процессоров для создания определенной системы.

Он подчеркнул, что масштаб задуманного поражает воображение. Однако он не уверен, будет ли этот проект реализован.

Для сравнения, самый мощный суперкомпьютер в мире Frontier содержит всего лишь 38 000 графических ускорителей AMD Instinct MI250X. Таким образом, речь идет о проекте, который превосходит его в размере более чем в 30 раз.