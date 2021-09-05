Виталик Бутерин высказал предложения по сотрудничеству Dogecoin и Doge с Ethereum

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин поделился своими мыслями о потенциальном сотрудничестве между Dogecoin и Ethereum в среду в рамках эксперимента в Twitter, который он проводит, где только 268 человек, за которыми он следит, могут задавать ему вопросы.

Генеральный директор Three Arrows Capital Чжу Су спросил: «Какие есть многообещающие идеи для сотрудничества Ethereum / Doge? Что именно в Doge вас заинтересовало в этом проекте? » Су недавно сказал, что он «очень оптимистичен» в отношении dogecoin и что мем-криптовалюта «не имеет риска возникновения каких-либо нормативных проблем».

Ссылаясь на Proof-of-Stake (PoS) и Proof-of-Work (PoW), Бутерин ответил Su:

Лично я надеюсь, что дог скоро сможет перейти на PoS, возможно, используя код Ethereum. Я также надеюсь, что они не отменят ежегодную выдачу PoW 5 млрд. В год, вместо этого они поместят ее в своего рода DAO, которая финансирует глобальные общественные блага. Хорошо сочетается с не жадным и здоровым духом Dogecoin.

В июне Бутерин также рассказал о потенциальном сотрудничестве между Ethereum и Dogecoin. «Если дож хочет как — то преодолеть, чтобы Эфириум, и тогда люди могут торговать Дож тысячи раз вторые внутри loopring, то это было бы удивительно», Ethereum соучредитель высказал мнение. «Я думаю, если мы сможем создать безопасный мост между Doge и Ethereum. Это было бы потрясающе, и тогда, когда Ethereum получит любую масштабируемость, которая работает для активов Ethereum, вы сможете торговать обернутым DOGE с очень низкими комиссиями за транзакции и очень высокой скоростью », — сказал он далее.

В августе Dogecoin Foundation возобновил свою деятельность с Бутерином в качестве одного из советников совета директоров? а также с Джаредом Бирчаллом, близким соратником генерального директора Tesla Илона Маска, еще одного известного сторонника dogecoin.

Среди многочисленных вопросов, которые Бутерин получил в рамках своего эксперимента в Twitter, был вопрос о том, собирается ли он создать еще одну криптовалюту. Соучредитель Ethereum просто ответил «Нет».