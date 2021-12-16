Visa: хакеры начали красть данные пользователей банковских карт друг у друга

Злоумышленники научились красть данные у других хакеров, о чем сообщили аналитики платежной системы Visa.

В беседе с «РИА Новости» специалисты рассказали, что уже скоро хакеры будут красть данные пользователей банковских карт друг у друга.

Более того, уже были зафиксированы случаи, когда одни хакеры целенаправленно сканируют зараженные сайты и внедряют свои способы для кражи.