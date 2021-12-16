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Visa: хакеры начали красть данные пользователей банковских карт друг у друга

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Злоумышленники научились красть данные у других хакеров, о чем сообщили аналитики платежной системы Visa.

В беседе с «РИА Новости» специалисты рассказали, что уже скоро хакеры будут красть данные пользователей банковских карт друг у друга.

Более того, уже были зафиксированы случаи, когда одни хакеры целенаправленно сканируют зараженные сайты и внедряют свои способы для кражи.

«В одном из кейсов злоумышленники целенаправленно сканировали сайты, которые уже были заражены скиммерами, и внедрили собственный сценарий для кражи данных у первых злоумышленников. Такие случаи наглядно демонстрируют опасность использования устаревшего программного обеспечения», — цитирует слова специалиста издание.

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