Visa: хакеры начали красть данные пользователей банковских карт друг у друга

Злоумышленники научились красть данные у других хакеров, о чем сообщили аналитики платежной системы Visa.
В беседе с «РИА Новости» специалисты рассказали, что уже скоро хакеры будут красть данные пользователей банковских карт друг у друга.
Более того, уже были зафиксированы случаи, когда одни хакеры целенаправленно сканируют зараженные сайты и внедряют свои способы для кражи.
«В одном из кейсов злоумышленники целенаправленно сканировали сайты, которые уже были заражены скиммерами, и внедрили собственный сценарий для кражи данных у первых злоумышленников. Такие случаи наглядно демонстрируют опасность использования устаревшего программного обеспечения», — цитирует слова специалиста издание.