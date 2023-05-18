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Вирусы-вымогатели LokiLocker и BlackBit атакуют российский бизнес и требуют выкуп до 100 тыс. долларов

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Вирусы-вымогатели LokiLocker и BlackBit атаковали корпоративный сегмент, первые атаки «вымогателей» были зафиксированы на Ближнем Востоке, теперь они добрались до России.
Эксперты Лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T. отмечают атаки вирусов, которые блокируют компьютеры и требуют выкуп от 10 000 до 100 000 долларов.

В РФ преобладает BlackBit, фактически этот вирус является копией LokiLocker. Специалисты отмечают, что LokiLocker не трогает компьютеры с интерфейсом на персидском.

В основном программы-вымогатели распространяют через электронную почту или Telegram, попав в систему LokiLocker и BlackBit требуют выкуп, но если его не заплатить в течение месяца, вирус удаляет все данные, хранящиеся в системе.

В РФ для распространения вируса используется имя крупного поставщика электрооборудования.

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