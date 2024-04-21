Вирус-вымогатель Akira уже обокрал 250 компаний на сумму около $42 млн

Зловредный вирус Akira распространяется в интернете и уже ограбил 250 компаний, украв около $42 млн. ФБР предупредил об этой угрозе и советует пользователям принять меры для защиты своих систем.

Вирус Akira проникает в компьютерные системы компаний через VPN и блокирует им доступ к их данным. Злоумышленники требуют выкуп в биткоинах, но их личность остается неизвестной. Возможно, это хакерская группировка с таким же именем, но это не точно.

Чтобы защититься от этих хакеров и вируса, ФБР, CISA, EC3 и NCSC рекомендуют пользователям создать резервные копии своих данных, установить новейшие системы безопасности и использовать многоступенчатую аутентификацию, а также регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение. Эти меры помогут укрепить защиту от вируса Akira и других подобных угроз.