Вирус SparkCat похищает данные из галереи iPhone и Android-устройств

Эксперты из «Лаборатории Касперского» выявили первый вирус, способный проникать в галерею iPhone и воровать данные с фотографий.

Вирус, названный SparkCat, был найден в 20 поддельных приложениях, загруженных из официальных App Store и Google Play, что ставит под угрозу и владельцев Android-устройств.

SparkCat присутствует в различных приложениях, включая мессенджеры и сервисы доставки, и может красть данные криптокошельков, пишут Известия.

Вирус запрашивает доступ к фото, анализирует текст на изображениях с помощью технологии оптического распознавания символов и отправляет злоумышленникам информацию, содержащую ключевые слова.

Специалисты предупреждают, что SparkCat уже активно распространяется, особенно в ОАЭ, Европе и Азии, и может затронуть пользователей в других регионах, включая Россию. Общее количество загрузок заражённых приложений превышает 242 тысячи.

Эксперты советуют использовать надежные антивирусные программы, избегать хранения конфиденциальной информации в галерее и устанавливать приложения только из официальных источников.

Они также рекомендуют внимательно следить за разрешениями, которые запрашивают приложения, чтобы минимизировать риски.