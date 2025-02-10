Главная » Новости

Вирус SparkCat похищает данные из галереи iPhone и Android-устройств

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Эксперты из «Лаборатории Касперского» выявили первый вирус, способный проникать в галерею iPhone и воровать данные с фотографий.

Вирус, названный SparkCat, был найден в 20 поддельных приложениях, загруженных из официальных App Store и Google Play, что ставит под угрозу и владельцев Android-устройств.

SparkCat присутствует в различных приложениях, включая мессенджеры и сервисы доставки, и может красть данные криптокошельков, пишут Известия.

Вирус запрашивает доступ к фото, анализирует текст на изображениях с помощью технологии оптического распознавания символов и отправляет злоумышленникам информацию, содержащую ключевые слова.

Специалисты предупреждают, что SparkCat уже активно распространяется, особенно в ОАЭ, Европе и Азии, и может затронуть пользователей в других регионах, включая Россию. Общее количество загрузок заражённых приложений превышает 242 тысячи.

Эксперты советуют использовать надежные антивирусные программы, избегать хранения конфиденциальной информации в галерее и устанавливать приложения только из официальных источников.

Они также рекомендуют внимательно следить за разрешениями, которые запрашивают приложения, чтобы минимизировать риски.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.