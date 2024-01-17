Вирус Phemedrone Stealer смог обойти встроенную Microsoft защиту Windows

Новая угроза, называемая Phemedrone Steale, способна обойти антивирус Defender на компьютерах с операционной системой Windows.

Этот вирус использует уязвимости во встроенной защите Microsoft, позволяя ему обойти алгоритмы Windows Defender SmartScreen.

Хакеры создают веб-сайты, через которые взаимодействуют с вирусной программой, чтобы запустить атаку на пользователей. Phemedrone Steale крадет конфиденциальные данные с компрометированного устройства, такие как пароли, файлы cookie, информацию в браузерах, криптовалютных кошельках и мессенджерах, и передает их злоумышленникам.

Он также может делать снимки экрана и собирать информацию о подключенных к компьютеру устройствах.

Microsoft осведомлена о проблеме и исправила уязвимость осенью прошлого года. Однако хакеры все еще ищут устройства, которые не были обновлены, чтобы провести атаку.

Пользователям рекомендуется регулярно обновлять операционную систему и антивирусное программное обеспечение, чтобы защитить свои устройства от подобных угроз.

Источник