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Вирус Phemedrone Stealer смог обойти встроенную Microsoft защиту Windows

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Новая угроза, называемая Phemedrone Steale, способна обойти антивирус Defender на компьютерах с операционной системой Windows.

Этот вирус использует уязвимости во встроенной защите Microsoft, позволяя ему обойти алгоритмы Windows Defender SmartScreen.

Хакеры создают веб-сайты, через которые взаимодействуют с вирусной программой, чтобы запустить атаку на пользователей. Phemedrone Steale крадет конфиденциальные данные с компрометированного устройства, такие как пароли, файлы cookie, информацию в браузерах, криптовалютных кошельках и мессенджерах, и передает их злоумышленникам.

Он также может делать снимки экрана и собирать информацию о подключенных к компьютеру устройствах.

Microsoft осведомлена о проблеме и исправила уязвимость осенью прошлого года. Однако хакеры все еще ищут устройства, которые не были обновлены, чтобы провести атаку.

Пользователям рекомендуется регулярно обновлять операционную систему и антивирусное программное обеспечение, чтобы защитить свои устройства от подобных угроз.

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