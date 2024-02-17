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Вирус GoldPickaxe для Android оказался способен заражать iOS-устройства

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Опасный вирус, ранее поражавший только операционную систему Android, теперь угрожает и пользователям iOS.

Вирус GoldPickaxe, основанный на троянце Golddigger, может распространять информацию в Интернете и захватывать банковские счета.

Исследование компании Group-IB подтвердило наличие этого вируса и его способность кражи данных распознавания лиц и банковских счетов.

Особенно опасно то, что вирус GoldPickaxe.iOS может использовать социальную инженерию для доступа к банковским счетам пользователей iOS.

Пока вирус был обнаружен в Вьетнаме и Таиланде, но исследователи предупреждают, что в будущем он может распространиться и на другие регионы, включая США.

Для защиты себя от новых вирусов, пользователи Android и iOS должны быть осторожны и не устанавливать приложения или файлы из неизвестных источников.

Важно принять меры для защиты своего смартфона и информации от кражи. Компания Group-IB продолжает исследовать вирус GoldPickaxe и сотрудничает с соответствующими брендами для предотвращения его распространения.

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