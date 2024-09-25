Виртуальный «Подорожник» заработает в Петербурге уже до конца года

В Санкт-Петербурге завершилось тестирование мобильного приложения для оплаты проезда, в котором приняли участие около 5000 пассажиров.

С момента запуска 1 сентября с помощью приложения было совершено более 18 тысяч поездок и проведено свыше 5300 пополнений на сумму 1,19 миллиона рублей, сообщили в Комитете по транспорту города.

Приложение поддерживает единый электронный билет на «Подорожнике», месячный комбинированный билет и разовый билет на базе QR-кода. По словам директора ГКУ «Организатор перевозок» Дениса Усанова, основным преимуществом виртуального проездного является отсутствие необходимости активации после онлайн-покупки, что упрощает процесс оплаты.

Тестирование продолжается в наземном транспорте и метро при участии сотрудников транспортного блока и пассажиров. В настоящее время оплата через приложение доступна во всех автобусах, метро и трамваях «Чижик». Работы по дооснащению продолжаются в трамваях и троллейбусах ГУП «Горэлектротранс».

Завершить тестирование и запустить приложение для всех пассажиров планируется до конца года. В будущем пользователи смогут не только оплачивать проезд, но и приобретать виртуальные билеты, просматривать историю поездок и получать информацию о маршрутах. В перспективе в приложении будут добавлены и льготные билеты.