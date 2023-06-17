ViewSonic выпустила проектор для Xbox с поддержкой 2K изображения и 120 Гц

Игровой проектор от ViewSonic создан специально для консоли Xbox, он полностью совместим с игровой приставкой Microsoft.

Команда Xbox в 63 тестах проверила проектор ViewSonic X2-4K и подтвердила, что он полностью совместим с игровой консолью текущего поколения.

ViewSonic X2-4K способен выводить изображение 1440p при 120 Гц, также проектор работает в 4К, но в этом случае частота обновления составит стандартные 60 Гц.

При разрешении 1080p частота будет достигать 240 Гц. Новинка получила поддержку HDMI Consumer Electronics Control, а это позволяет управлять проектором с помощью контролера Xbox.

В ViewSonic также отмечают низкую задержку в 4,2 мс и яркость потока 2900 ANSI люмен. Расчетное время работы проектора 60 000 часов.

ViewSonic X2-4K станет доступен для покупки в июле по цене 1600 долларов.