Главная » Новости

ViewSonic выпустила проектор для Xbox с поддержкой 2K изображения и 120 Гц

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Игровой проектор от ViewSonic создан специально для консоли Xbox, он полностью совместим с игровой приставкой Microsoft.

Команда Xbox в 63 тестах проверила проектор ViewSonic X2-4K и подтвердила, что он полностью совместим с игровой консолью текущего поколения.

ViewSonic X2-4K способен выводить изображение 1440p при 120 Гц, также проектор работает в 4К, но в этом случае частота обновления составит стандартные 60 Гц.

При разрешении 1080p частота будет достигать 240 Гц. Новинка получила поддержку HDMI Consumer Electronics Control, а это позволяет управлять проектором с помощью контролера Xbox.

В ViewSonic также отмечают низкую задержку в 4,2 мс и яркость потока 2900 ANSI люмен. Расчетное время работы проектора 60 000 часов.

ViewSonic X2-4K станет доступен для покупки в июле по цене 1600 долларов.

ViewSonic ViewSonic X2-4K
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.