ViewSonic представила два новых игровых монитора с временем отклика в 1 мс

Новые игровые мониторы от ViewSonic получили VA матрицу с разрешением 1920 × 1080 пикселей и временем отклика пикселя 1 мс.

Компания ViewSonic представила два игровых монитора VX2718-P-MHD и VX2418-P-MHD с экранами диагональю 27 и 23,8 дюйма соответственно.

Новинки оснастили VA матрицами с контрастностью 4000:1 и максимальной яркостью 250 кд/м2. Максимальная динамическая контрастность составляет 80 000 000:1.

По заявлению производителя, VX2718-P-MHD и VX2418-P-MHD получили 72% охват цветового пространства NTSC и 102% охват цветового пространства sRGB.

В мониторах установлено два стереодинамика суммарной мощностью 4 Вт, два порта HDMI 1.4, один DisplayPort и стандартный разъём для наушников.

Мониторы позиционируются как игровые, ведь у них время отклика пикселя составляет 1 мс, а частота обновления экрана 165 Гц.

Мониторы поставляются с подставкой, которая позволяет регулировать экраны только по наклону.