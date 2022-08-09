Виды займов

Информация о займах указана в статьях 807-818 Гражданского кодекса РФ. Таким образом, каждый может ознакомиться с правилами их предоставления, условиями погашения и ответственностью за уклонение от исполнения долговых обязательств. Согласно практике, получить деньги в долг весьма просто в МФО. В частности, МФК «Пойдём!» предоставляет деньги в течение нескольких минут без проверки кредитной истории. Но эта фирма специализируется исключительно на микрозаймах, что является одним из видов займов. Стоит рассмотреть, какие еще есть, и чем они отличаются друг от друга.
Какие бывают займы
Сегодня различают займы по нескольким факторам.
- По сроку действия договора могут быть краткосрочные (до 30 дней), среднесрочные (до года), долгосрочные (на несколько лет).
- По способу выдачи их различают: наличными, на карту, на электронный кошелек, на счет в банке. В последнее время некоторые МФО стали выдавать деньги в криптовалюте на криптокошелек.
- По способу обеспечения: не обеспеченные, под поручительство или под залог.
- По способу погашения: аннуитетные или дифференцированные.
- По способу оформления: онлайн или классические.
Стоит понимать, что МФО могут выдать займ иностранцу при условии, что он является гражданином стран-участниц СНГ и обладает временной пропиской на территории России. Мало, какие компании готовы кредитовать таких людей, но МФК «Пойдём!» предоставляет им деньги в долг на достаточно выгодных условиях.
Процесс получения онлайн займа
Сегодня оформить онлайн займ в МФО можно в течение нескольких минут без отказа и проверки кредитной истории. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- Выбрать МФО. Необходимо обращать внимание на программу лояльности и на базовую процентную ставку, чтобы условия были наиболее привлекательными.
- Подать заявку с указанием суммы и срока действия договора.
- Заполнить анкету в соответствии с подстрочником.
- Предоставить скан паспорта и фото себя, чтобы доказать, что клиент тот за кого себя выдает.
- Подписать договор с помощью смс сообщения. Код придет на телефон, его надо будет ввести в специальный пул.
- Привязать банковскую карту и мобильный телефон к личному кабинету, карта должна принадлежать самому заемщику и обслуживаться одним из российских банков.
- Получить ответ и деньги.
Данный процесс занимает всего несколько минут, поэтому можно подать заявку, столкнувшись с нехваткой денег в магазине, например. Некоторые МФО предоставляют новые займы без процентов сроком до 10 дней. Таким образом, можно взять средства и вернуть их до даты окончания льготного периода, чтобы не платить проценты. При следующем обращении ставка будет ниже базовой.