Виды займов

Информация о займах указана в статьях 807-818 Гражданского кодекса РФ. Таким образом, каждый может ознакомиться с правилами их предоставления, условиями погашения и ответственностью за уклонение от исполнения долговых обязательств. Согласно практике, получить деньги в долг весьма просто в МФО. В частности, МФК «Пойдём!» предоставляет деньги в течение нескольких минут без проверки кредитной истории. Но эта фирма специализируется исключительно на микрозаймах, что является одним из видов займов. Стоит рассмотреть, какие еще есть, и чем они отличаются друг от друга.

Какие бывают займы

Сегодня различают займы по нескольким факторам.

По сроку действия договора могут быть краткосрочные (до 30 дней), среднесрочные (до года), долгосрочные (на несколько лет). По способу выдачи их различают: наличными, на карту, на электронный кошелек, на счет в банке. В последнее время некоторые МФО стали выдавать деньги в криптовалюте на криптокошелек. По способу обеспечения: не обеспеченные, под поручительство или под залог. По способу погашения: аннуитетные или дифференцированные. По способу оформления: онлайн или классические.

Стоит понимать, что МФО могут выдать займ иностранцу при условии, что он является гражданином стран-участниц СНГ и обладает временной пропиской на территории России. Мало, какие компании готовы кредитовать таких людей, но МФК «Пойдём!» предоставляет им деньги в долг на достаточно выгодных условиях.

Процесс получения онлайн займа

Сегодня оформить онлайн займ в МФО можно в течение нескольких минут без отказа и проверки кредитной истории. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Выбрать МФО. Необходимо обращать внимание на программу лояльности и на базовую процентную ставку, чтобы условия были наиболее привлекательными. Подать заявку с указанием суммы и срока действия договора. Заполнить анкету в соответствии с подстрочником. Предоставить скан паспорта и фото себя, чтобы доказать, что клиент тот за кого себя выдает. Подписать договор с помощью смс сообщения. Код придет на телефон, его надо будет ввести в специальный пул. Привязать банковскую карту и мобильный телефон к личному кабинету, карта должна принадлежать самому заемщику и обслуживаться одним из российских банков. Получить ответ и деньги.

Данный процесс занимает всего несколько минут, поэтому можно подать заявку, столкнувшись с нехваткой денег в магазине, например. Некоторые МФО предоставляют новые займы без процентов сроком до 10 дней. Таким образом, можно взять средства и вернуть их до даты окончания льготного периода, чтобы не платить проценты. При следующем обращении ставка будет ниже базовой.