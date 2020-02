Видеотизер Poco X2 доказывает, что это копия Redmi K30

Бренд Poco в январе стал отдельной компанией, которая будет выпускать смартфоны под собственным именем, но конечно при участии материнской Xiaomi.

4 февраля состоится презентация смартфона Poco X2. Про этот аппарат появлялось много информации и каждый раз сообщалось, что он технически и внешнее будет очень похож на смартфон от бренда Redmi. Видеотизер подтвердил эту инсайдерскую информацию.

Poco на своей официальной страничке в «Твиттере» опубликовала тизер, в котором демонстрирует некоторые внешние элементы Poco X2.

В частотности был показан фиолетовый корпус и сканер отпечатка пальца встроенный в кнопку питания.

Такие же особенности есть у Redmi K30, который был представлен в Китае в прошлом году и продается в стране с декабря 2019 года.

В январе стала доступна версия Redmi K30 с 5G. Ожидается, что в дальнейшем Poco выпустить еще два смартфона — F2 и F2 Lite, но что это будет за устройства пока неизвестно.

Let’s add to the Xcitement! Mark your dates: 04.02.2020.#POCOX2 #SmoothAF pic.twitter.com/IoGU1yv91n

— POCO India (@IndiaPOCO) January 31, 2020