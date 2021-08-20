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Видеоредактор DaVinci Resolve получил новый процессор обработки

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Blackmagic Design анонсировала новое обновление своего профессионального программного обеспечения для редактирования видео и цветокоррекции DaVinci Resolve, которое включает в себя новый процессор обработки, предлагающий значительно лучшую производительность на кремниевых компьютерах Mac Apple.

По данным компании, благодаря полностью переработанному движку DaVinci Resolve 17.3 может работать в 3 раза быстрее на моделях Apple Mac с чипом M1. Увеличение скорости должно ускорить воспроизведение, редактирование и оценку проектов 4K и 8K с помощью программного обеспечения.

Видеоредактор DaVinci Resolve получил новый процессор обработки

В новом механизме обработки также используется рендеринг на основе мозаики, что позволяет пользователям ноутбуков экономить до 30% заряда батареи при работе в DaVinci Resolve.

Кроме того, версия 17.3 поддерживает новую опцию на компьютерах Mac с «M1» для аппаратного кодирования H.265. Теперь можно установить приоритет скорости или качества при рендеринге, при этом время рендеринга потенциально может быть улучшено до 65%. DaVinci Resolve теперь также декодирует файлы AVC Intra, используя медиа-движок, встроенный в чип Apple M1‌, что ускоряет декодирование и воспроизведение при работе с этими форматами файлов.

Источник — Astera.

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