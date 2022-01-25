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Видеокарты RTX 3050 появились в магазинах с ценником от $440 до $700

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Рекомендованная розничная цена на GeForce RTX 3050 составляет 250 долларов, но, как и ожидалось стоимость видеокарты в магазинах намного больше.
В Японии еще неделю назад в продаже заметили GeForce RTX 3050, за которую продавец просил 440 долларов.

Накануне видеокарта появилась в продаже в Перу и США. В Перу модель предлагается с 8 ГБ оперативной памяти по цене 250 долларов.

В США эта видеокарта стоит 700 долларов, но такой ценник выставил продавец на площадке Newegg.

Возможно такие высокие цены на GeForce RTX 3050 связаны с предстоящим ажиотажем, ведь официальный старт продаж RTX 3050 намечен на 27 января.

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